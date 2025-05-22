Video Yaşam Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi | Video
Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi | Video

Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi | Video

22.05.2025 | 14:12

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşayan Mahsun Yoltay, karşılaştığı tilkiyi bebek gibi sevdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçenin Konakpınar köyünde yaşayan Mahsun Yoltay, doğada karşılaştığı tilkiye büyük bir şefkatle yaklaştı. Tilkiyi bebek gibi sevip besleyen Yoltay, bakımını üstlendiği hayvanı sağlıklı hale getirdikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
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