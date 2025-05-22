Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi | Video
Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşayan Mahsun Yoltay, karşılaştığı tilkiyi bebek gibi sevdi.
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