Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video
Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yapan 2 şüpheli, kurulan 60 kişilik özel ekiple yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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