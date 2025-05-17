Video Yaşam Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video
Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video

Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video

17.05.2025 | 09:25

Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yapan 2 şüpheli, kurulan 60 kişilik özel ekiple yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kentte meydana gelen iş yerinde silahlı gasp olayıyla ilgili şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 60 personelden oluşan özel ekip kuruldu. Şüphelilerin H.D. (26) ve O.Ç. 28) olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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