Video Yaşam Silopi'de servis aracı patlaması: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Silopi'de servis aracı patlaması: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Silopi'de servis aracı patlaması: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

12.08.2024 | 18:19

Irak'ın kuzeyinden Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama yaşandı. Olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edilirken patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.
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