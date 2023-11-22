Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrencinin, sınıfta başka bir öğrenciye uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yerde oturan genç kızın korku dolu gözlerle baktığı sırada arkadaşı tarafından darp edildiği görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 22.11.2023 | 12:20
05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.11.2023 | 11:47
00:36
Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 11:42
01:49
Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 22.11.2023 | 09:47
01:22
Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 09:47
02:37
İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 22.11.2023 | 09:11
01:27
Nevşehir'de evde 'kumar' kavgası: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:52
01:01
Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı | Video 22.11.2023 | 08:53
01:28
Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
01:13
Nevşehir’de aynı evde yaşayan şahıslar arasında kavga: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:13
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:24
02:32
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 21.11.2023 | 21:45
01:10
Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu 21.11.2023 | 19:43
01:00
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.11.2023 | 16:28
04:29
05:53
Nemrut Kalderası'nda yaban hayatı böyle görüntülendi | Video 21.11.2023 | 14:43
01:58
Diyarbakır’da ikinci el ev eşyası dükkanında yangın | Video 21.11.2023 | 14:50
02:23
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! | Video 21.11.2023 | 14:36
01:01
Van’da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | Video 21.11.2023 | 14:18