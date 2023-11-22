Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 22.11.2023 | 12:20 Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrencinin, sınıfta başka bir öğrenciye uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yerde oturan genç kızın korku dolu gözlerle baktığı sırada arkadaşı tarafından darp edildiği görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırmaya başladı. B.G. önce E.T.'nin saçını çekerek, yere yatırdı ve dizi ile vurdu. Ağlayan E.T. korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.