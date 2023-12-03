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Sinop’ta fırtınada deniz kenarı çöplerle doldu

Sinop’ta fırtınada deniz kenarı çöplerle doldu

03.12.2023 | 20:04

Sinop’ta fırtınalı havada çöpler dalgalarla kıyıya vurdu.

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