Şişli’de 3 katlı binada sabah saatlerinde korkutan soba yangını: Alevler kamerada | Video
İstanbul Şişli’de 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alevlerin çatıya sirayet ettiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
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