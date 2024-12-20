Video Yaşam Şişli’de 3 katlı binada sabah saatlerinde korkutan soba yangını: Alevler kamerada | Video
Şişli’de 3 katlı binada sabah saatlerinde korkutan soba yangını: Alevler kamerada | Video

Şişli’de 3 katlı binada sabah saatlerinde korkutan soba yangını: Alevler kamerada | Video

20.12.2024 | 09:13

İstanbul Şişli’de 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Şişli Mahmutşevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Alevlerin çatıya sirayet ettiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
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