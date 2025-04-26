Video Yaşam Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video

Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video

26.04.2025 | 11:06

Şişli'de, D-100 Karayolu'nda İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Nisan Salı günü saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen 34 HO 2107 plakalı özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Elinde bıçakla araçtan inen şoför, sürücüye doğru yöneldi. Bir başka otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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