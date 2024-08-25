Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 25.08.2024 | 14:36 Sivas’ın Gemerek ilçesinde midibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.