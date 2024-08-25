Sivas’ta midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas’ın Gemerek ilçesinde midibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
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