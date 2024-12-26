Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 26.12.2024 | 11:19 Adana’da, ‘değnekçi’ olarak tabir edilen kişilerin, boş arsaya araçlarını park etmek isteyenlerden para istediği ihbarı üzerine sivil trafik polisi, bölgeye aracını park etti. Polisten 30 lira park ücreti isteyen İ.H.B., hakkında adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsada korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Sivil giysili polis, aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen İ.H.B., 30 lira park ücreti istedi. Polis 50 lira verip, 20 lira para üstü aldıktan sonra aracını park etti. O anlar, diğer polisler tarafından kamerayla görüntülendi. Polisin telsizle anons etmesi üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. Para almadığını öne süren İ.H.B. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.