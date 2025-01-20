SON DAKİKA: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! | Video
Son dakika haberi: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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