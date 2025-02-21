SON DAKİKA: Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
Son dakika haberi: Erzurum'un Hınıs ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
SON DAKİKA: Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 21.02.2025 | 15:51
03:47
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video 21.02.2025 | 15:45
00:15
Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video 21.02.2025 | 15:42
01:10
03:28
00:58
Osmaniye’de 6 metrelik çukura düşen vatandaş kurtarıldı | Video 21.02.2025 | 12:59
00:56
Akhisar'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video 21.02.2025 | 12:48
01:50
01:16
Buzlanan yolda kaydı, inşaat halindeki binanın zeminine böyle düştü | Video 21.02.2025 | 12:38
03:21
İstanbul’un tarihi simgeleri beyaza büründü | Video 21.02.2025 | 12:38
00:18
05:09
Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 21.02.2025 | 10:48
06:41
00:55
01:58
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:26
01:00
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55
01:47
02:58
02:28
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 21.02.2025 | 08:15