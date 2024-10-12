SON DAKİKA | Gaziantep’te baba dehşet saçtı: 6 ölü! Olay yerinden görüntüler...
Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
00:27
00:42
Çatışmada 1 kişi ölmüştü: Önce onlar başlattı dediler! 12.10.2024 | 11:41
01:23
00:44
Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı 12.10.2024 | 08:50
03:08
Bursa'da yol kesip ambulans şoförüne yumruk atan şahıs tutuklandı 12.10.2024 | 08:25
03:42
Huawei moda ve yaratıcılığı harmanlayan yenilikçi ürünlerini tanıttı 11.10.2024 | 14:10
02:34
Seydikemer'de çobanlar suya kavuştu 11.10.2024 | 14:28
07:01
İstanbul'da bir şahıs yolda yürüyen 3 kişiyi böyle bıçakladı! 11.10.2024 | 14:21
01:12
Onbinlerce kaçak gözlükle yakalandı… Piyasa değeri 355 milyon lira… 11.10.2024 | 14:06
00:38
Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı 11.10.2024 | 13:51
02:03
Esenler’de önce eşini vurarak öldürdü, sonra 'Yanlışlıkla oldu' dedi 11.10.2024 | 13:40
00:09
04:24
Adana'da platonik aşkına kavuşamayan 83 yaşındaki kadın damatsız düğün yaptı 11.10.2024 | 12:28
01:05
SON DAKİKA | Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem 11.10.2024 | 11:20
01:57
00:15
Bursa'da çocuğunun canını hiçe sayan motosikletli sürücü kamerada! 11.10.2024 | 11:02
00:24
İzmir'de müdür odasına balyozla dalıp masayı parçalayan sendikacı kamerada 11.10.2024 | 10:59
00:21
Bursa'da şerit ihlali kaza getirdi, o anlar kamerada 11.10.2024 | 10:23
01:16
Kırıkkale’de altın ticaretiyle 400 bin liralık vurgun 11.10.2024 | 10:23