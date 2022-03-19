Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte 'Drift' dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme
SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte 'Drift' dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme

SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte 'Drift' dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme

19.03.2022 | 09:26

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Son dakika haberleri... İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; “Drift” yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir trafik magandasını gözaltına aldı. Beş bin 683 liralık trafik cezası kesilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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