SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte 'Drift' dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; “Drift” yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir trafik magandasını gözaltına aldı. Beş bin 683 liralık trafik cezası kesilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.