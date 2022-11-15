Video Yaşam SON DAKİKA: Taksim'deki patlama... Emir Kobani'den, terörist Afrin'den! İstiklal soruşturmasında 50 gözaltı | Video
SON DAKİKA: Taksim'deki patlama... Emir Kobani'den, terörist Afrin'den! İstiklal soruşturmasında 50 gözaltı | Video

SON DAKİKA: Taksim'deki patlama... Emir Kobani'den, terörist Afrin'den! İstiklal soruşturmasında 50 gözaltı | Video

15.11.2022 | 12:24

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SON DAKİKA: Taksim’deki patlama... Emir Kobani’den, terörist Afrin’den! İstiklal soruşturmasında 50 gözaltı | Video 03:49
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Son dakika haberi: Taksim'deki patlamayla ilgili gözaltına alınanların sayısı yükseldi. Bombacının Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu tespit edilmişti. Teröristin 3 gün Taksim'e gelerek keşif yaptığı belirlendi. Küçükçekmece'de yakalanan teröristin saklandığı evde tabanca, bir kutu mermi, altın ve döviz ele geçirildi.

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