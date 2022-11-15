SON DAKİKA: Taksim'deki patlama... Emir Kobani'den, terörist Afrin'den! İstiklal soruşturmasında 50 gözaltı | Video

Son dakika haberi: Taksim'deki patlamayla ilgili gözaltına alınanların sayısı yükseldi. Bombacının Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu tespit edilmişti. Teröristin 3 gün Taksim'e gelerek keşif yaptığı belirlendi. Küçükçekmece'de yakalanan teröristin saklandığı evde tabanca, bir kutu mermi, altın ve döviz ele geçirildi.