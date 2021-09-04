SON DAKİKA: Tekirdağ'da trenin minibüse çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı! 6 ölü 6 yaralı... Dehşet anı kamerada
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı anlara ait kaza görüntüleri ortaya çıktı!