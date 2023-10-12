SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | Video

Son dakika deprem haberleri: Van 4.7 'lik deprem ile şiddetli sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana geldi. 7 kilometre derinlikte ölçülen Van depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik detayları araştırılıyor.