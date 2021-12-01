SON DAKİKA: Yozgat'ta 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı dehşette son dakika gelişmesi! Anne Fatma Büyük'ün diğer çocuğu...
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Son dakika haberleri... Yozgat'ta anne Fatma Büyük'ün 1 aylık bebeğini bıçaklayıp sobada yaktığı dehşette son durum; Anne Fatma Büyük'ün diğer çocuğu koruma altına alındı.
Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.