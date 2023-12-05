Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.
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