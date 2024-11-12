Video Yaşam Şov uğruna canını hiçe sayan motosikletli, kaza yapınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video
Şov uğruna canını hiçe sayan motosikletli, kaza yapınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video

Şov uğruna canını hiçe sayan motosikletli, kaza yapınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video

12.11.2024 | 09:21

Hatay’da ön kaldırarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen araca çarptı. Şov uğruna canını hiçe sayan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte kuralları hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonrası bir süre panik yaşayan sürücü, motosikletine binerek arkasına bakmadan kaçtı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün şov uğruna canından olacağı ve arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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