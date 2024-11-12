Şov uğruna canını hiçe sayan motosikletli, kaza yapınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video
Hatay’da ön kaldırarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen araca çarptı. Şov uğruna canını hiçe sayan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
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