Su tankeri ile polisten kaçtı | Video
Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve önüne çıkan araçlara çarparak kazaya neden olan su tankeri, bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu durduruldu. Tanker ile kaçan şahıslar, kaza sonrası aracı bırakarak kayıplara karıştı.
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