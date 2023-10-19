Video Yaşam Su tankeri ile polisten kaçtı | Video
Su tankeri ile polisten kaçtı | Video

Su tankeri ile polisten kaçtı | Video

19.10.2023 | 15:22

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve önüne çıkan araçlara çarparak kazaya neden olan su tankeri, bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu durduruldu. Tanker ile kaçan şahıslar, kaza sonrası aracı bırakarak kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi adliye yakınlarında seyir halindeki 63 DN 727 plakalı su tankerinden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan araç kaçmaya başladı. Yavuz Selim Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi Mahallerinde kovalanan su tankeri kovalama esnasında park halindeki ve seyir halinde bulunan bir kaç araca da çarptı. Maddi hasarlı kazalara neden olan su tankeri, Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. Aracın durmasıyla birlikte araç içerisinde bulunan 2 şahıs aracı bırakarak kaçtı. Kayıplara karışan her iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken terkedilen su tankeri ise kaza yaptığı yerden çekiciyle kaldırıldı.
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