Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.10.2024 | 09:23 Sultangazi'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2575.Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada yaşayanlar binayı tahliye etti. Mahalleli panik halinde itfaiyeyi beklerken binanın çatısından dökülen kıvılcımlar ve çatıda meydana gelen ufak çaplı patlama sokakta tehlike oluşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.