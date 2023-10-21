Suriye'de silahlı faaliyet yürüten 1 DEAŞ'lı Mersin'de yakalandı | Video
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs merkez Yenişehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.
Zanlı, Mersin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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