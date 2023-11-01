Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 01.11.2023 | 12:25 Bursa-Ankara karayolu kenarında park halinde olan tankerden sızan hidrojen gazı, tüm ekipleri sefer etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında yol kenarında park halinde olan tankerden gaz sızıntısı başladı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gaz sızıntısı olduğunu görünce AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipler, müdahale ederek gaz sızıntısını kesti.