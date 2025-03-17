Video Yaşam Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video

Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video

17.03.2025 | 16:17

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sakaryaspor ve Beşiktaş U-14 futbol takımları arasında oynanan maçta, rakip takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Satır ve döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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Sakaryaspor ve Beşiktaş U-14 takımları, dün saat 13.30'da Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Alt Yapı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı takip eden siyah beyazlı taraftarlar arasında tartışma çıktı. Pankart meselesinden kaynaklı olduğu iddia edilen tartışma, döner bıçaklı ve satırlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine stadyuma çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı. Çağırılan sağlık ekibi, hafif yaralanan bazı taraftarlara olay yerinde müdahale etti. Çevik Kuvvet ekipleri ise ele geçirilen suç aletleriyle birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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