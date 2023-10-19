Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı | Video 19.10.2023 | 13:41 İstanbul Fatih'te İETT otobüsü şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafik ışıklarında hafif ticari aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Hafif ticari aracın sürücüsü eline aldığı baltayla otobüs şoförünü elinden yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Fatih Turgut Özal Millet Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek Kanşıray'a saldırdı. Otobüs şoförü de karşılık verince, karşı taraf aracında bulunan baltayı aldı. Baltalı saldırıda Kanşıray elinden yaralandı.

Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle kavga son bulurken hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kanşıray ise seferini yaralı şekilde tamamladı. İETT şoförü Kanşıray, seferin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Daha sonra polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan olay, otobüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsünün tartıştığı görülüyor. Aracından inen sürücü otobüsün içine binerek şoföre saldırıyor. Otobüs şoförü de karşılık verince bu seferde aracından aldığı baltayla saldırıyor.