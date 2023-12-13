Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 13.12.2023 | 14:09 Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda, DEAŞ Terör örgütü sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin, ikametlerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ Terör örgütü sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.