Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video
Tekirdağ ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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