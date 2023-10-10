Tekirdağ’da 19 bin adet sentetik hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 10.10.2023 | 12:58 -Tekirdağ’da yakalanan 3 şüphelinin üzerinde, adreslerinde ve kullandıkları araçta 19 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Olayda 3 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde sayılı araç ve G.D., K.K ve S.A isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 934 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 TL para ele geçirildi.G.D K.K ve S.D isimli şahısların tespit edilen adreslerinde de yapılan aramada, 18 bin 412 adet sentetik ecza hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçildi. Olayda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.