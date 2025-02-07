Tekirdağ'da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video
Tekirdağ'ın ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 7 adet otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin adet makaron, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 17,3 kilogram tütün bulundu. Bunun yanı sıra 2 pala, 1 kasatura, 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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