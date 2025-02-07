Video Yaşam Tekirdağ'da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video
Tekirdağ'da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video

Tekirdağ'da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video

07.02.2025 | 09:17

Tekirdağ'ın ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen hedeflere yönelik 6 Şubat 2025 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 128 adet sentetik ecza, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 85 adet kurusıkı tabanca fişeği, 142 adet 9 mm tabanca fişeği ve 25 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 7 adet otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin adet makaron, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 17,3 kilogram tütün bulundu. Bunun yanı sıra 2 pala, 1 kasatura, 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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