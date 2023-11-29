Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi | Video
Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları göle çevirdi.
MAZGALLAR TIKANDI
Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı. Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.
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