Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü.Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı. Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.