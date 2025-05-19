Video Yaşam Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video

Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video

19.05.2025 | 13:00

Antalya'da drift atarak trafik güvenliğine tehlikeye düşüren 2 Tofaş sürücüsüne toplam 99 bin 282 TL cezai işlem uygulanırken, sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Finike ve Kepez ilçelerinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 Tofaş sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Finike ilçesi Sahilken Mahallesinde bulunan toptancılar sitesinde drift atan ve o anların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan araç sürücüsü Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D, 91, 34/B ve 47/1-D maddesini ihlal etmekten toplam 52 bin 890 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kepez ilçesinde ise Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Odabaşı Mahallesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen ve görüntüleri cep telefonu ile kaydedilen Tofaş marka otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlal etmekten 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. İki sürüye Jandarma ekiplerince toplam 99 bin 282 TL ceza kesildi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 00:54
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 19.05.2025 | 13:00
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 03:29
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 19.05.2025 | 13:00
Ulaştırma Bakanlığından bir ilk! Karayollarında müzikli uyarı işareti | Video 01:46
Ulaştırma Bakanlığından bir ilk! Karayollarında müzikli uyarı işareti | Video 19.05.2025 | 10:53
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı | Video 05:24
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı | Video 19.05.2025 | 09:57
Fethiye’de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp anları kamerada | Video 01:52
Fethiye’de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp anları kamerada | Video 19.05.2025 | 09:56
Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video 00:32
Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video 19.05.2025 | 09:56
Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı | Video 00:46
Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı | Video 19.05.2025 | 09:56
Bahçesine giren tilkiye Kanun namına teslim ol diye seslendi | Video 01:42
Bahçesine giren tilkiye "Kanun namına teslim ol" diye seslendi | Video 19.05.2025 | 09:56
Suç örgütüne 5 ilde operasyon! 19 şüpheli tutuklandı | Video 01:01
Suç örgütüne 5 ilde operasyon! 19 şüpheli tutuklandı | Video 19.05.2025 | 08:55
Alkollü genç kabus yaşattı! Patronunu ve servis şoförünü gasp etti, kaza üstüne kaza yaptı | Video 02:29
Alkollü genç kabus yaşattı! Patronunu ve servis şoförünü gasp etti, kaza üstüne kaza yaptı | Video 19.05.2025 | 08:55
Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru! 07:41
Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru! 18.05.2025 | 23:39
Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video 03:42
Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video 18.05.2025 | 15:06
Üsküdar’da yağ akıtarak zincirlemeye kazaya neden olan İETT şoförüne ceza | Video 00:44
Üsküdar’da yağ akıtarak zincirlemeye kazaya neden olan İETT şoförüne ceza | Video 18.05.2025 | 13:28
Malatya’da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 02:12
Malatya'da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 18.05.2025 | 13:28
Küçükçekmece’de gemiden sızan madde endişeye neden oldu | Video 01:17
Küçükçekmece'de gemiden sızan madde endişeye neden oldu | Video 18.05.2025 | 13:28
Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 00:27
Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 18.05.2025 | 13:28
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video 03:47
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video 18.05.2025 | 11:14
Bakırköy’de 10 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 02:56
Bakırköy'de 10 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 18.05.2025 | 10:54
Türkiye’nin ilk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna, görev için gün sayıyor | Video 09:28
Türkiye'nin ilk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna, görev için gün sayıyor | Video 18.05.2025 | 09:46
Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video 01:13
Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video 18.05.2025 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY