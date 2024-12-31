Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 31.12.2024 | 16:34 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DD 1788 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ş.G. hakimiyetindeki 70 BA 796 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu O.D. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.