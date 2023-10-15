Video Yaşam Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video
Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video

Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video

15.10.2023 | 10:38

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Anadolu Yakası Otoyolu'nda seyir halindeyken 'Tik Tok' uygulaması üzerinden canlı yayın yapan tır şoförünü durdurdu. Bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan tır şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Şoför hakkında yasal işlem yapıldı.

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Anadolu Yakası Otoyolu'nda devriye görevini icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağılı Trafik Jandarması ekipleri, seyir halindeki tır şoförünün, cep telefonu aracılığı ile 'Tik Tok' isimli sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

UYARILARI DİKKATE ALMADI
Yapılan araştırma ve takip sonucunda; bahse konu araç sürücüsünün kullanıcı adı tespit edildi. Canlı yayına izleyici gibi bağlanan Jandarma ekipleri, şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını Takip Et" ve "İlerde Jandarma Var" mesajlarını attı. İlk etapta uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför, başta inkâr etse de canlı yayın kamera kayıtları ve personelin yaka kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti. Bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan tır şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Seyir esnasındayken, sosyal paylaşım platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafikte tehlikeye nedne olan tır şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.

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