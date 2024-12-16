Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Eren Peker'in, ekim ayında üniversitenin Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen oryantasyon etkinliğe katıldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla birlikte masada oturan Peker'in, 'Araştırma Yöntemleri' konusunda anlatılanları dinlediği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerin sürerken, Peker’i öldürdüğü öne sürülen Muzaffer T.’nin ilk ifadesinde, "Yolda giderken önümüze aracını kırdı. Bana küfretti. Bu yüzden tartıştık" dediği belirtildi.