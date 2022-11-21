Video Yaşam Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç'u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video
Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç'u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video

Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç'u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video

21.11.2022 | 10:10

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6 aydır hastanede tedavi gören 83 yaşındaki usta gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti.

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