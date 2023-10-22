Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar, izleyicilere performanslarıyla heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmaya katılan Bünyamin Kalaycı isimli yarışmacı, geceye adeta damga vurdu. YKS’ye katılan ve bu sınavda başarılı olan yarışmacı, Türkiye 13’üncüsü olduğunu açıkladı. Henüz ikinci soruda yarışmacı dikkatsizliğinin kurbanı oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!