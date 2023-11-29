Video Yaşam Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video
Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video

Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video

29.11.2023 | 11:53

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir tarafı olmayan hatalı basım 100 doları satışa çıkardı | Video 03:20
Bir tarafı olmayan hatalı basım 100 doları satışa çıkardı | Video 29.11.2023 | 12:21
Meraklı Köfteci filmi gerçek oldu! Kopardığı saçını yemeğine böyle attı | Video 03:42
"Meraklı Köfteci" filmi gerçek oldu! Kopardığı saçını yemeğine böyle attı | Video 29.11.2023 | 12:21
Kartal’da bisikletli kadını taciz eden kişiye 3 yıl hapis istemi | Video 00:16
Kartal’da bisikletli kadını taciz eden kişiye 3 yıl hapis istemi | Video 29.11.2023 | 12:21
FETÖ’cü öğretmen, ranzanın gizli bölmesinde yakalandı | Video 01:58
FETÖ'cü öğretmen, ranzanın gizli bölmesinde yakalandı | Video 29.11.2023 | 12:21
Ranzanın gizli bölmesinden çıktı! FETÖ’cü öğretmenin 6 yıllık firarındaki son sözü ’bitti’ oldu | Video 01:58
Ranzanın gizli bölmesinden çıktı! FETÖ'cü öğretmenin 6 yıllık firarındaki son sözü 'bitti' oldu | Video 29.11.2023 | 11:48
Salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı | Video 03:35
Salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı | Video 29.11.2023 | 11:43
Türkiye’den Gazze’ye yardım uçağı Mısır’a indi | Video 00:41
Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video 29.11.2023 | 11:53
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:03
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 29.11.2023 | 11:28
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 03:54
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 10:44
Tekirdağ’da şiddetli lodosun sahile verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 05:55
Tekirdağ'da şiddetli lodosun sahile verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 29.11.2023 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 03:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 29.11.2023 | 10:26
Mersin’de PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:20
Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı | Video 29.11.2023 | 10:22
Tekirdağ’da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi | Video 01:35
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi | Video 29.11.2023 | 10:03
Adana’da 4 torbacı tutuklandı | Video 01:30
Adana’da 4 torbacı tutuklandı | Video 29.11.2023 | 10:00
Müstehcen paylaşımlar yapan TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:10
Müstehcen paylaşımlar yapan TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı | Video 29.11.2023 | 09:59
5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:15
5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 29.11.2023 | 09:53
Hatay’da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:15
Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 29.11.2023 | 09:50
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 01:25
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 09:50
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video 01:02
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video 29.11.2023 | 08:56
Fırtına insanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu | Video 00:46
Fırtına insanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu | Video 29.11.2023 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA