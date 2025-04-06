Video Yaşam Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video

Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video

06.04.2025 | 14:18

Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ümraniye'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden yolcular, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine otobüsü durduran sürücü, yolcuları araçtan indirdi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 00:52
Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 06.04.2025 | 14:18
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 00:12
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 06.04.2025 | 14:18
Arnavutköy’de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 05:28
Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 06.04.2025 | 12:37
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:13
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 06.04.2025 | 12:37
Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 01:08
Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 06.04.2025 | 12:37
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 03:01
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 06.04.2025 | 12:36
Küçükçekmece’de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 01:26
Küçükçekmece'de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 06.04.2025 | 12:36
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 03:00
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 06.04.2025 | 12:36
Esenyurt’ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 01:16
Esenyurt'ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 06.04.2025 | 12:36
Edirne’de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 00:57
Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 06.04.2025 | 09:29
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:52
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.04.2025 | 09:29
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 02:28
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 06.04.2025 | 08:34
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 05:23
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 06.04.2025 | 08:34
Bursa’da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 00:39
Bursa'da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 06.04.2025 | 08:34
Konya’da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 01:10
Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 06.04.2025 | 08:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 15:42
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 01:09
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 05.04.2025 | 15:40
Konya’daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:39
Konya'daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 05.04.2025 | 15:29
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 01:24
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:24
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 01:01
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY