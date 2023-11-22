Video Yaşam Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video

Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video

22.11.2023 | 08:50

Ümraniye'de marangozhane olarak hizmet veren iş yerinde kahve makinesinin elektrik kaçağına sebep olmasından ötürü yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marangozhane olarak hizmet veren iş yerinde kahve makinesinin elektrik kaçağına sebep olmasından ötürü yangın çıktı. Kahve makinesinden çıkan kıvılcımlar marangozhanedeki talaşlara sıçradı. Aniden tutuşan dükkandaki tahtalar yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk. Dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri hemen gelip söndürdü" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de iş yeri alev alev yandı | Video 02:13
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 22.11.2023 | 08:50
Drift atarken 2’nci kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı 02:24
Drift atarken 2'nci kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı 21.11.2023 | 23:51
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 02:32
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 21.11.2023 | 21:45
Hatay’da yarım ay görsel şölen sundu 01:10
Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu 21.11.2023 | 19:43
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 01:00
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.11.2023 | 16:28
Güngören’de saldırıya uğrayan diş hekimi o anları anlattı: Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı | Video 04:29
Güngören'de saldırıya uğrayan diş hekimi o anları anlattı: "Oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı" | Video 21.11.2023 | 16:21
Nemrut Kalderası’nda yaban hayatı böyle görüntülendi | Video 05:53
Nemrut Kalderası'nda yaban hayatı böyle görüntülendi | Video 21.11.2023 | 14:43
Diyarbakır’da ikinci el ev eşyası dükkanında yangın | Video 01:58
Diyarbakır’da ikinci el ev eşyası dükkanında yangın | Video 21.11.2023 | 14:50
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! | Video 02:23
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! | Video 21.11.2023 | 14:36
Van’da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | Video 01:01
Van’da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | Video 21.11.2023 | 14:18
Dağlarda sürülerini otlatan besiciler kar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 00:36
Dağlarda sürülerini otlatan besiciler kar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 21.11.2023 | 14:18
Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video 00:47
Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video 21.11.2023 | 12:46
Batman’da heyelan nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 02:45
Batman’da heyelan nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 21.11.2023 | 11:29
Bursa’da villadan 5 milyon liralık vurgun yapan hırsız kamerada | Video 00:22
Bursa’da villadan 5 milyon liralık vurgun yapan hırsız kamerada | Video 21.11.2023 | 11:28
Bursa’da sis etkili oldu | Video 00:56
Bursa’da sis etkili oldu | Video 21.11.2023 | 11:17
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 03:42
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 21.11.2023 | 11:11
Uzungöl’e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video 01:59
Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video 21.11.2023 | 10:57
Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 02:24
Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 21.11.2023 | 10:49
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 00:31
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 21.11.2023 | 10:49
Kocaeli’de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 01:15
Kocaeli'de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 21.11.2023 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA