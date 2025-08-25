Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video
İstanbul Beşiktaş’ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıktı. Uçar’ın birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kısa bir süre önce iş yeri açıp evden ayrıldığı ortaya çıktı. Uçar’ın ölmeden hemen önce bir arkadaşına sorunlarım var diye mesaj attığı iddia edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
02:41
01:18
02:39
00:35
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 25.08.2025 | 12:21
01:04
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 25.08.2025 | 12:21
01:26
01:18
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.08.2025 | 10:49
04:09
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 25.08.2025 | 09:35
00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
02:00
01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04