Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video

İstanbul Beşiktaş’ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıktı. Uçar’ın birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kısa bir süre önce iş yeri açıp evden ayrıldığı ortaya çıktı. Uçar’ın ölmeden hemen önce bir arkadaşına sorunlarım var diye mesaj attığı iddia edildi.