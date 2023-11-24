Video Yaşam Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video

Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video

24.11.2023 | 09:19

Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber Oğuzhan Muslu, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. İzmir narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın, uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti. Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Muslu ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TEHLİKELİ SÜRÜŞLERİYLE TANINIYOR
Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan Oğuzhan Muslu, içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.

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