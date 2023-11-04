Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu | Video
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.
Topçu'nun arkadaşı, 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bilgisayar koltuğunda hareketsiz şekilde yatarken bulunan Önder Topçun'un hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine cumhuriyet savcısı ve adli tabibe bilgi verildi.
MAKTULÜN CENAZESİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Olay yerine gelen adli tabip doktoru ölümün şüpheli ölüm olduğunu belirlemesi üzerine nöbetçi savcının talimatıyla bölgeye çok sayıda polis olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 4 saat incelemenin ardından cumhuriyet savcısı, cinayet ya da doğal ölüm olup olmadığını belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere maktulün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, şüpheli ölüm olayı hakkında arkadaşları ve çevresinin bilgisine başvurarak geniş çaplı inceleme başlattı.
Öte yandan maktulün, Ukrayna'da olduğu ve savaş sonrası güvenli olmadığı için Ukrayna'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiği öğrenildi.
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