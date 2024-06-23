Yalova açıklarında yunusların görsel şöleni | Video 23.06.2024 | 16:20 Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında yunusları gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenköy beldesi sahilinde kara yakın bir kısma kadar gelen yunuslar şaşkın bakışlar içinde bölgede dolaştı. Yunusları gören vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarıldı ve bu anları kayıt etti. Balık sürüsü peşinden kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen 2 yunusu vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir süre sahil boyunca dolaşan yunuslar ardından bölgeden uzaklaştı.