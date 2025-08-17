Video Yaşam Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video
Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video

Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video

17.08.2025 | 08:36

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler ve dualar okudu.

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 04:43
Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 03:49
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 17.08.2025 | 08:36
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük’te saat 03.02’de hayat durdu | Video 06:20
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük'te saat 03.02'de hayat durdu | Video 17.08.2025 | 08:36
Eyüpsultan’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 04:23
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 17.08.2025 | 08:36
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
Şanlıurfa’da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 01:09
Şanlıurfa'da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 16.08.2025 | 15:13
Isparta’da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
İstanbul’da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
Muğla’daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 02:31
Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 16.08.2025 | 10:05
Hatay’da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44
Çanakkale’de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 01:59
Çanakkale'de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 16.08.2025 | 07:50
Erzincan’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
Eyüpsultan’da korkutan yangın! TEM Otoyolu’nu dumanlar kapladı | Video 00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
Çekmeköy’de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 00:58
Çekmeköy'de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 15.08.2025 | 14:13
Malatya’da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
8 yaşındaki Ege’nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 00:31
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 15.08.2025 | 11:21
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 01:08
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY