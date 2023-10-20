Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu | Video
Yalova’da, polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.
50 ekip ve 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında kamu personelinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 170 adet fişek, 1 kilo 39 gram esrar, 32 kilo 400 gram Hint keneviri, 27 adet uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan şeffaf poşet, 2 adet içime hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan zanlılardan E.İ,Y.B.,F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar Ü.B., H.K., Ş.O. ve H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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