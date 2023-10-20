Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu | Video 20.10.2023 | 13:25 Yalova’da, polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun Yalova dahilinde farklı tarihlerde kasten yaralama, tehdit, hakaret, kundaklamak suretiyle mala zarar verme olaylarına karıştıkları, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğrafları ve videolarını paylaşarak tehdit ve baskı uyguladıklarını tespit etti. Şüphelilerin çevrelerine korku oluşturdukları, ayrıca İzmir'den getirdikleri ve dağ evinde muhafaza ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova'da piyasaya sürecekleri duyumlarının alınması üzerine polis operasyon düğmesine bastı.50 ekip ve 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında kamu personelinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 170 adet fişek, 1 kilo 39 gram esrar, 32 kilo 400 gram Hint keneviri, 27 adet uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan şeffaf poşet, 2 adet içime hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan zanlılardan E.İ,Y.B.,F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar Ü.B., H.K., Ş.O. ve H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.