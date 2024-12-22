Video Yaşam Yarasa Adam'dan nefes kesen atlayış | Video
Yarasa Adam'dan nefes kesen atlayış | Video

Yarasa Adam'dan nefes kesen atlayış | Video

22.12.2024 | 15:53

"Yarasa adam" ünvanıyla tanınan ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, İstanbul'da 700 metre yükseklikten paramotordan atladı. İki binanın arasından 200 kilometre hızla geçen Koçak, daha sonra Kartal Sahile iniş yaptı. O anlar Koçak'ın üzerindeki aksiyon kameralar ve paramotor pilotu tarafından kaydedildi.

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"Yarasa adam" ünvanıyla tanınan ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, bu kez İstanbul'da atlayış yaptı. Paramotorla 700 metreye yükselen Koçak, wingsuit ile oradan atlayarak 200 kilometre hızla 2 bina arasından geçti. Manzara eşliğinde bir süre süzülen Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Kartal sahile inişi yaptı. O anlar Koçak'ın üzerindeki aksiyon kameralar ve paramotor pilotu tarafından kaydedildi.

"MANZARA ÇOK GÜZELDİ"
O anları anlatan ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, "Burası Kartal sahili. Arkamdaki binaların yükseklikleri 154 metre. Bu iki binanın arasında yapmak istediğim projem vardı. Buraya geldik. İstanbul Paramotor Grubundan pilot arkadaşım Kemal Oturak ve Erdoğan Bereket ile buradan kalkış yaptık. Diğer pilot arkadaşım Erdoğan da arkamızda uçup bizi hem çekti hem de yanımızda oldu, telsizle aşağıya bilgi verdi. Kalktık ve paramotorla tırmanarak yaklaşık 700 metreye çıktık. 700 metredeyken ben wingsuitimin fermuarını kapattım, ayağa kalktım ve atladım. Atladığım yer bu binaların yaklaşık bin metre gerisinde ve 700 metre yukarıda. Oradan wingsuitimle süzülüşe geçtim. Süzülüş esnasında önümde binalar, deniz, gemiler, adalar. Manzara çok güzeldi. Süratimi artırarak iki binanın arasından geçtim. Süratim yaklaşık 200 km kadardı. Sahilin üstünde paraşütümü açıp yere güvenli bir şekilde indim" dedi.

"BUGÜNE KADAR 9 BİN CİVARINDA ATLAYIŞ YAPTIM"
Bugüne kadar yaklaşık 9 bin atlayış yaptığını belirten Cengiz Koçak, "Bu atlayışın en önemli sebebi şu. Benim İstanbul ile ilgili 2-3 tane projem var. Ve bu projeler dünyada ses getirecek projeler. Bu projelere İstanbul'da hazırlık yapmam önemliydi, benzer atlayış yapabileceğim yerler arıyordum. Bu binalar onlardan biriydi" diye konuştu.

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