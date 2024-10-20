Video Yaşam Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye ‘kapalıdır’ yazısı asıldı | Video
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye ‘kapalıdır’ yazısı asıldı | Video

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye ‘kapalıdır’ yazısı asıldı | Video

20.10.2024 | 16:26

Sağlık Bakanlığı'nın, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatını iptal ettiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nde hastalar taburcu edildi. Binanın kapısını, ‘Hastanemiz kapalıdır’ yazısı asıldı.

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Sağlık Bakanlığı, bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerin ruhsatlarını iptal etti. Bu hastanelerdeki bebek acil hastaları ise bakanlığın önceden anlaştığı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edildi. Ruhsatı iptal edilenler arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Özel Reyap Hastanesi'nde dün başlayan hastaların başka hastanelere nakilleri tamamlandı. Hastanenin yeni doğan ünitesindeki 8 bebek ile 80 hastanın nakilleri Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere gerçekleştirildi.

Hastaların nakillerinin ardından 480 çalışanı bulunan hastanenin kapısına 'Hastanemiz kapalıdır' yazısı asıldı.

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