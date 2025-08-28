Video Yaşam Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video

Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video

28.08.2025 | 14:46

Kırşehir’in Bağbaşı Mahallesi’nde çıkan kavgada 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz gün meydana gelen olay; iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Kavga sırasında E.Ç.; yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.D.; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve E.Ç.'nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. de gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan incelemeler neticesinde, her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan yargılama sonucunda E.Ç. ve H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrasında ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise tartışma anları anbean görülüyor. Görüntülerde gençler arasında tartışma çıktığı, çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada F.D.'nin yere düşmesinin ardından defalarca bıçakladığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekmeköy’de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:55
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 28.08.2025 | 15:24
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:47
Bursa’da orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:16
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.08.2025 | 14:47
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
Mersin’de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48
Erbaa’da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 00:57
Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 28.08.2025 | 12:48
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 02:12
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 28.08.2025 | 12:16
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 01:25
Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 28.08.2025 | 11:55
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 01:07
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 28.08.2025 | 11:48
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY