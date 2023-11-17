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Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü

Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü

17.11.2023 | 00:28

Sivas’ın en genç ve ekonomik kaya merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü.

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