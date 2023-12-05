Video Yaşam Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video
Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video

Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video

05.12.2023 | 15:48

Bolu’da gece saatlerinde Gölköy Barajı Gölü’nün etrafında yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaş, köpek mamasıyla besledi.

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Bolu'nun içme suyunun karşılandığı ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki görüntülendi. Ağaçların kenarında dolaşan tilki vatandaşların aracının bulunduğu noktaya geldi. Aracında köpek maması taşıyan bir vatandaş ise tilkiyi mama ile beslemek istedi. Ambalajlı paketten çıkardığı mamaları tilkinin önüne döktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önce korkarak mamaya yaklaşan tilki, daha sonra mamayı yemeye başladı. Vatandaşın, tilkiyi elleriyle beslemesi güzel görüntüleri ortaya çıkarttı. Köpek mamasını yiyen tilki bir süre sonra gözlerden uzaklaştı.
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